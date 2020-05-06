Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова, направленное в ряд министерств и ведомств.

Согласно проекту плана, меры по поддержке и выходу из кризиса рассчитаны на срок до 12 месяцев. В частности, правительство планирует осуществлять меры по стимулированию потребительский спроса. Данный этап программы по выводу страны из кризиса рассчитан на 10-12 месяцев.

Кроме того, план включает снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования. Этап рассчитан на 10-12 месяцев. Также правительство планирует антикризисные меры по поддержке бизнеса в пострадавших отраслях, помощь малым и средним предпринимателям и стимулирование занятости.

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце апреля дал распоряжение подготовить общенациональный план по восстановлению занятости и экономики. Программа должна обеспечить возобновление деловой жизни в России и оживить рынок труда. Разработку плана поручено завершить до 25 мая.

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