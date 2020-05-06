Центробанк подсчитал убытки ВВП России из-за нерабочего месяца

Объявленный нерабочим из-за карантина месяц может обойтись российскому ВВП в 1,5-2 процента в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном на сайте Центробанка докладе о денежно-кредитной политике.

«По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0 процентов (или от 4,5 до 6 процентов из ВВП соответствующего квартала)», — говорится в докладе. Аналитики также отметили, что больше всего от введенных ограничений страдает сфера услуг, а сервисы доставки и онлайн-торговли наоборот оказываются в преимуществе.

Кроме того, постепенное снятие карантинных мер и последствия остановки работы предприятий значительно усилят эффект, добавляют авторы доклада. При этом усилия правительства РФ, направленные на борьбу с последствиями вынужденной самоизоляции, позволят смягчить последствия для населения, бизнеса и экономики в целом.

Ранее потери экономики РФ на фоне эпидемии коронавируса подсчитали специалисты Еврокомиссии. По их данным, ВВП страны снизится на пять процентов в годовом выражении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!