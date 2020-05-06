Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 миллиардов рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — указано в соответствующем распоряжении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в связи с распространением коронавируса, помощь в реструктуризации долгов.

Российский бизнес уже получил беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам на общую сумму более 15 миллиардов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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