Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские малые и средние предприятия (МСП) смогут получить гранты на выплату зарплат, прием заявок откроется 1 мая. Об этом сообщает в среду, 29 апреля, ТАСС.

«80 миллиардов рублей предусмотрено на грантовую поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Гранты будут предоставлять в мае и в июне исходя из минимального размера оплаты труда на каждое рабочее место на предприятии», — отметил Решетников.

Он также объяснил, что теперь компаниям для получения поддержки достаточно, чтобы хотя бы один код деятельности был указан в перечне ОКВЭД пострадавших отраслей.

В связи с распространением коронавируса в России многие предприятия малого и среднего бизнеса оказались закрыты. Для поддержки предпринимателей российские банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты, размер которых определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Кроме того, как заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг даже при наличии у них задолженности по платежам. По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку. Эта мера также принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего бизнес оказался в тяжелом положении.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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