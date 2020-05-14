Российскому бизнесу дали рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Перечень опубликован на сайте ведомства.

Перечислены требования к организации работы салонов красоты, бань, магазинов, ателье, автосервисов, образовательных учреждений и других сфер бизнеса. Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, дезинфекция помещений и оборудования, а также соблюдение социальной дистанции.

В частности, образовательным учреждениям рекомендуется по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе. Также рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и установить перемены для каждой группы, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались. Кроме того, рекомендуется максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Баням и саунам, в свою очередь, рекомендовали установить запрет на использование купелей и бассейнов, а также обеспечить посещение по предварительной записи по сеансам, чтобы между клиентами в помывочной соблюдалось расстояние в полтора метра.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия отменять его или продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.

На сегодняшний день в России выявлено более 242 тысяч заболевших COVID-19. Из них 48 тысяч пациентов вылечились. Всего в мире насчитывается более 4,3 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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