Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре

В июле-августе 2020-го внешний спрос на недвижимость в Лимассоле (Кипр) увеличился в полтора раза по сравнению с показателями за январь-февраль. Почти половина сделок с иностранными гражданами приходится на россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на Кипрскую ассоциацию застройщиков (Cyprus Land and Building Developers Association, LBDA).
По данным экспертов, в Лимассоле 40 процентов покупок недвижимости (речь идет только о сделках с негражданами Кипра) совершают россияне. В Кипрской ассоциации застройщиков полагают, что потенциальные покупатели стали чаще пользоваться услугами виртуальных туров и ведут переговоры с отделами продаж, пока границы закрыты. «Мы ожидаем, что во второй половине 2020 года мы увидим активный рост непосредственных сделок с недвижимостью», — заявили в организации.
Специалисты уверены, что устойчивый интерес к кипрскому рынку жилья объясняется действием программы выдачи гражданства инвесторам и низкой процентной ставкой по кредитам. Кроме того, остров успешно сдерживает распространение COVID-19.
В Лимассоле средняя цена квартиры с тремя спальнями (за исключением высотных зданий) в 2019 году составила 450 тысяч евро (38,6 миллиона рублей), подсчитали в ассоциации. Цены в 2020 году практически не изменились.
Ранее в августе Кипр согласился повысить до 15 процентов налоги на проценты и дивиденды ради налогового соглашения с Россией.