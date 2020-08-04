Оценена вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра

Эксперты оценили вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра после расторжения налогового соглашения.

Структурирование холдинговых компаний станет уже не так выгодно, но это не значит, что фирмы массово сбегут с острова, сообщает РБК.

Один из опрошенных агентством экспертов, партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов, полагает, что между странами будет заключено новое соглашение. «В отсутствие серьезных рычагов давления на Россию вариантов развития событий не так уж много», — полагает он.

Директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев в свою очередь отмечает, что интерес к налоговому резидентству в России вырастет. В частности, бизнес может «переехать» в так называемые «русские офшоры» в Калининграде или Владивостоке.

Ранее в августе Россия объявила о разрыве соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это было сделано по инициативе президента Владимира Путина. По его мнению, применение к выплачиваемым за рубеж дивидендам и процентам по кредитам стандартных российских ставок (15 и 20 процентов соответственно) было бы более справедливым. О перспективе нового соглашения в российском Минфине пока ничего не говорили.