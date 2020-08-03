Россия разорвала налоговое соглашение с Кипром

Россия объявила о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, которого цитирует РБК.
«К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры [с Кипром] не дали результата», — прокомментировал Сазанов ход переговоров с Никосией о разрыве соглашения со следующего года.
Таким образом, процесс денонсации соглашения начинается уже сейчас. Инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину и была предложена им во время одного из обращений к населению во время пандемии коронавируса.
По мнению главы государства, применение к выплачиваемым за рубеж дивидендам и процентам по кредитам стандартных российских ставок (15 и 20 процентов соответственно) было бы более справедливым.
На данный момент Россия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством стран мира. Согласно предложению Путина, все они должны быть пересмотрены, поскольку имеют сходные условия сотрудничества. Согласно им, большая часть доходов от дивидендов и процентов облагается по месту регистрации компании, а российский бюджет получает выплаты по сниженным ставкам.
При этом в документах предусмотрена возможность «сквозного» налогообложения по обычным ставкам — при условии, что конечный получатель является российским резидентом. В этом случае (если его доля в уставном капитале компании превышает 50 процентов) ставка оказывается нулевой.
Первоочередное внимание российские власти уделили странам, наиболее часто использующихся российским бизнесом для вывода капитала: Кипру, Мальте и Люксембургу. Условия соглашений с ними пересматриваются в первую очередь.