Россия разорвала налоговое соглашение с Кипром

Россия объявила о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, которого цитирует РБК.

«К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры [с Кипром] не дали результата», — прокомментировал Сазанов ход переговоров с Никосией о разрыве соглашения со следующего года.

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Таким образом, процесс денонсации соглашения начинается уже сейчас. Инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину и была предложена им во время одного из обращений к населению во время пандемии коронавируса.

По мнению главы государства, применение к выплачиваемым за рубеж дивидендам и процентам по кредитам стандартных российских ставок (15 и 20 процентов соответственно) было бы более справедливым.

На данный момент Россия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством стран мира. Согласно предложению Путина, все они должны быть пересмотрены, поскольку имеют сходные условия сотрудничества. Согласно им, большая часть доходов от дивидендов и процентов облагается по месту регистрации компании, а российский бюджет получает выплаты по сниженным ставкам.

При этом в документах предусмотрена возможность «сквозного» налогообложения по обычным ставкам — при условии, что конечный получатель является российским резидентом. В этом случае (если его доля в уставном капитале компании превышает 50 процентов) ставка оказывается нулевой.

Первоочередное внимание российские власти уделили странам, наиболее часто использующихся российским бизнесом для вывода капитала: Кипру, Мальте и Люксембургу. Условия соглашений с ними пересматриваются в первую очередь.