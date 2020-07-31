Россиянам разрешили еще три года выводить деньги в офшоры

Министерство финансов России согласилось установить трехлетний, с 2021-го по 2024 годы, переходный период, разрешающий российским компаниям выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке, сообщает издание РБК.

О намерении ужесточить условия уплаты дивидендов со следующего года заявил в конце марта президент страны Владимир Путин. По его словам, такой вывод средств в офшорные зоны должен облагаться налогом в 15-20 процентов.

С того момента по поручению главы государства Москва пересматривает ставки налога с популярными у россиян юрисдикциями, например, с Кипром, Мальтой и Люксембургом. С теми, кто не согласится, могут разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения. Вероятно, первым таким случаем станет Мальта.

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Доработанная версия законопроекта на три года сохраняет льготу для российских и иностранных компаний, сменивших налоговое резидентство на российское. При этом фирма не должна быть зарегистрирована в черном списке стран-офшоров, а российские налоговые органы должны узнать о счетах, на которые зачислены дивиденды, в течение 180 дней.

Речь идет о продлении так называемого «сквозного подхода». Он применяется в случае, если фактические получатели средств являются налоговыми резидентами России. Также условием льготы по дивидендам была сделана принадлежность не менее половины портфеля, с которого они платятся, российской компании в течение года.

Чаще всего такую схему использовали совместные предприятия, когда иностранные инвесторы сотрудничали с российскими партнерами. Как отмечает партнер КПМГ Анна Воронкова, большей частью это были прозрачные структуры, не использовавшие схемы ухода от налогов. Изменение схемы, пусть и отсроченное, поставит их в неравные условия с российскими холдингами или же заставит отказаться от использования иностранного правового поля, что критично для ряда инвесторов.

В Минфине указали, что решение об отсрочке принято после консультаций с предпринимательским сообществом для того, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки.

Ранее стало известно, что правительство намерено резко ужесточить правила подачи налоговой декларации, так что штраф может коснуться даже добросовестных плательщиков. В качестве причин эксперты называют желание облегчить работу налоговиков и повысить сборы.