Раскрыта самая популярная схема ухода от уплаты налогов в России

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко в разговоре с РИА Новости раскрыла самую популярную схему ухода от уплаты налогов.

По ее словам, в России чаще всего уклоняются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. «Самый распространенный вид налоговых преступлений в России — это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот», — сказала Леоненко.

По ее словам, с помощью такого способа завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону.

Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС, добавила представитель Следственного комитета. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета.

Ранее Леоненко назвала лидеров среди российских регионов по числу налоговых преступлений. На первом месте оказалась Москва. В 2019 году в этом регионе было возбуждено 228 уголовных дел. Далее идет Московская область — 152 уголовных дела. Кроме того, в пятерку лидеров по числу налоговых преступлений вошли Краснодарский край (133), Ставропольский край (108) и Ростовская область (96).