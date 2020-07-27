В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета (СК) России генерал-полковника Елену Леоненко.

«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — "Налоговое мошенничество"», — сказала она. Однако Леоненко уточнила, что проект пока находится на стадии обсуждения.

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК. К ним также добавляется статья 159 «Мошенничество». При этом статья 199 предусматривает лишение свободы до шести лет, а 159 — до 10. Однако, по словам Леоненко, иногда одни и тех действия одних и тех лиц квалифицируют то по одной, то по другой статье.

По данным агентства, разработкой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

Ранее сообщалось, что за 2019 год Москва стала регионов-лидером по налоговым преступлениям. За год там было возбуждено 228 уголовных дел по соответствующим статьям. Вторая стройка рейтинга досталась московской области. Там возбудили 152 уголовных дела.