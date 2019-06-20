Массовые преследования за неуплату налогов решили отложить

Верховный суд перенес заседание, на котором должны были принять решение об ответственности за налоговые преступления в России. Оно могло фактически отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

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Он пояснил, что у бизнесменов вызвало сильную озабоченность предложение изменить порядок исчисления срока давности по налоговым преступлениям, согласно которому отсчитывать его следует со дня взыскания недоимки или ее добровольного погашения.

Титов отметил, что изменения, в частности, могут затронуть людей, которые руководили предприятиями и допустили налоговые нарушения, однако уже уволились и больше не работают в этих компаниях и влияют на выплаты задолженности.

Ранее 20 июня сообщалось, что против постановления пленума Верховного суда выступили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний. Свои обращения помимо Титова направили Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса и Российско-германская внешнеторговая палата. Кроме того, против выступила «Деловая Россия», попросив не создавать «проблему там, где ее нет».

По нынешним правилам срок давности по налоговым преступлениям отсчитывают с момента неуплаты.

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