Бизнес испугался массовых преследований за преступления девяностых

Против постановления пленума Верховного суда, которое позволит в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, выступили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Свои обращения направили Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также против выступила «Деловая Россия», попросив не создавать «проблему там, где ее нет», сообщил руководитель комитета по налоговой и бюджетной политике организации Кирилл Никитин.

Как пояснил президент ТПП Вадим Чубаров, предложенная постановлением норма, которая позволит считать уклонение от уплаты налогов преступлением без срока давности, приведет к усилению давления на бизнес и замедлит экономическую активность.

По существующим правилам срок давности для налоговых преступлений составляет от двух до 10 лет. Титов отметил, что новые правила могут помешать выполнению поставленной президентом задачи декриминализировать предпринимательство. Он предложил существенно доработать постановление.

Представитель Верховного суда Павел Одинцов в свою очередь допустил, что проект постановления еще могут серьезно изменить с учетом позиции экспертов.

Как отмечают эксперты, без соответствующих уточнений, закрепленных в судебной практике, можно будет привлечь к ответственности за налоговые преступления, совершенные даже в девяностые. Таким образом привлечь можно будет практически любого предпринимателя.

Ранее Титов предложил создать в России финансовую гвардию, которая получит исключительные права на расследование экономических преступлений.

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