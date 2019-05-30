Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

Правительство рассматривает возможность уравнять ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

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В настоящее время ставка НДФЛ для граждан России составляет 13 процентов, для иностранцев — 30 процентов. Речь идет о том, чтобы сделать для иностранцев ставку, аналогичную той, которая действует для россиян, пояснил министр.

В России с 2019 года увеличилась ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — она выросла с 18 до 20 процентов. В Минфине подсчитали, что это будет приносить бюджету около 600 миллиардов рублей в год. В процессе обсуждения налоговых изменений также предлагалось перейти к прогрессивной шкале НДФЛ или просто повысить ставки этого налога. Однако в кабмине тогда сочли, что эти меры будут неоправданно тяжелыми для россиян.

Позже Силуанов заявлял, что НДФЛ в России не будут поднимать как минимум в ближайшие шесть лет. Он пояснял, что текущая ставка этого налога является конкурентным преимуществом страны.

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