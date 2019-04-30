В России захотели расширить налог на интернет-покупки

В России предложили ввести единый сбор в размере 15 процентов со всех покупок в иностранных интернет-магазинах. Взимание сбора не будет зависеть от стоимости товара. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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С инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) — она направила соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. В предложении АКИТ просит признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, которые россияне покупают в иностранных интернет-магазинах, из категории товаров для личного пользования.

С помощью этой инициативы ретейлеры хотят выровнять условия для иностранных и российских торговых онлайн-площадок, поскольку зарубежные магазины не платят налог на добавленную стоимость (НДС) и таможенные пошлины, а также не обязаны сертифицировать свои товары. Согласно предложению АКИТ, взимать сборы будет «Почта России».

В настоящее время россияне не платят пошлину за товары, которые приобрели в зарубежных интернет-магазинах, если их стоимость ниже 500 евро, а общий вес всех заказов в течение месяца был не больше 31 килограмма. Если же имело место превышение, то покупателю нужно заплатить 30 процентов от его суммы.

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