Раскрыты потери бюджета России от налоговых преступлений

Российский бюджет каждый год теряет более 58 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений. Об этом РИА Новости рассказала заместитель председателя Следственного комитета (СК) России генерал-полковник Елена Леоненко.

По ее словам, на протяжении последних нескольких лет динамика налоговой преступности находится на относительно стабильном уровне. Тем не менее Леоненко подчеркнула, что все же можно отметить небольшое снижение.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что профессиональной и нравственной основой работы следователей всегда были «честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона». При этом главным критерием оценки их работы являются «не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан».

День сотрудника органов следствия отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ.