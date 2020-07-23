Вызвавший конфликт между СКР и Генпрокуратурой следователь уволился

В Москве уволился следователь по особо важным делам Следственного комитета России (СКР) Руслан Миниахметов. Об этом со ссылкой на адвоката Константина Трапаизде сообщает «Интерфакс»

По данным защитника, следователь уволился по собственному желанию. Этому предшествовал конфликт Генеральной прокуратуры России и СКР. 3 июля следователь был задержан сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки. Дело было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным. После чего замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление как необоснованное.

Руслана Миниахметова задерживали сотрудники управления «М» ФСБ России. Ему вменяли два эпизода получения взятки. Осужденный гражданин, в отношении которого Миниахметов вел следственное действие, дал показания о наличии коррупции. По словам адвоката, суммы, о которых шла речь, были официально изъяты в рамках следствия и направлены на возмещение ущерба по соответствующему приговору.

Миниахметов расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, кроме того, он расследовал дело «Кировлеса» фигурантом которого был оппозиционер Алексей Навальный.

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