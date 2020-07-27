Названы российские регионы-лидеры по налоговым преступлениям

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко назвала лидеров среди российских регионов по числу налоговых преступлений. Ее слова приводит РИА Новости.

Так, на первом месте оказалась Москва. В 2019 году в этом регионе было возбуждено 228 уголовных дел. Далее идет Московская область — 152 уголовных дела.

Также в пятерку лидеров по числу налоговых преступлений вошли Краснодарский край (133), Ставропольский край (108) и Ростовская область (96).

По словам Леоненко, примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба. Она также подчеркнула, что в такой статистике нет ничего удивительного, так как экономически развитые регионы «всегда будут» лидерами по налоговым преступлениям.

Ранее Леоненко заявила, что российский бюджет каждый год теряет более 58 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений. По ее словам, на протяжении последних нескольких лет динамика налоговой преступности находится на относительно стабильном уровне. Тем не менее Леоненко подчеркнула, что все же можно отметить небольшое снижение.