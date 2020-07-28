В России задумали «приземлить» зарубежные компании в стране

Зарубежные интернет-компании, такие как Twitter и Facebook, должны открыть свои представительства в России. С предложением «приземлить» их в стране выступила комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) по правовому обеспечению цифровой экономики, пишет «Российская газета».

Это необходимо для того, чтобы защитить в случае нарушения прав российских пользователей, уточняется в официальном заключении. Юристы задумали устранить неравенство в правах между отечественными и зарубежными платформами и потому призывают к созданию четких правил игры на рынке цифровых услуг. «В противном случае на нашем рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями и так далее. А другие их игнорируют и за счет этого получают конкурентное преимущество», — говорят эксперты.

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Комиссия также советуют рассмотреть возможность санкций для нарушителей, например, в виде штрафов или замедления скорости трафика. При этом известно, что депутаты Госдумы уже разработали законопроект, предусматривающий штрафы до четырех миллионов рублей за отказ сайтов удалить запрещенную информацию.

Вариант приостановки работы иностранных IT-компаний пока не рассматривается. По словам члена комиссии Московского отделения АЮР Бориса Едидина, это будет экономически необоснованно, а открытие представительств, которые могут быть и виртуальными, не составит проблемы.

«Законодателю необходимо учитывать эти обстоятельства и создать отвечающие уровню развития технологий возможности "приземления" зарубежных компаний в России. В законе может быть предусмотрена возможность открытия "цифрового представительства" по аналогии с личным кабинетом налогоплательщика», — заключил юрист.