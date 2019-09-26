Офшору удалось выиграть дело в российском суде

Арбитражный суд Сахалинской области вынес решение в пользу компании «КСА Дойтаг Дриллинг», выплатившей дивиденды кипрской материнской структуре по льготной ставке, следует из судебного решения, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В рамках процесса «КСА Дойтаг Дриллинг» оспаривала решение налоговой инспекции, ранее доначислившей налог на дивиденды, выплаченные в пользу зарегистрированной на Кипре материнской структуры KCA Deutag Holding Ltd. Средства были в дальнейшем перечислены на счет в британском банке HSBC.

У России есть действующие соглашения об избежании двойного налогообложения и с Кипром, и с Великобританией. Согласно им, дивиденды, перечисляемые российскими компаниями резидентам этих стран, облагаются по льготной ставке по сравнению с российской (15 процентов). Однако величина льготы разная: пять процентов для Кипра и 10 — для Великобритании. Собранные по этим ставкам налоги перечисляются в российский бюджет, от выплаты на Кипре и в Великобритании оставшаяся часть дивидендов освобождается.

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ФНС пришла к выводу, что «КСА Дойтаг Дриллинг» сэкономила на налогах, заплатив их по меньшей ставке, при этом переведя в конечном итоге средства в британскую юрисдикцию. Компании доначислили налоги и пени.

Однако в суде «КСА Дойтаг Дриллинг» доказала, что участие в процессе кипрской KCA Deutag Holding Ltd. не было техническим, а сама она является реальной структурой, ведущей коммерческую деятельность. В частности, из полученных дивидендов она выдала займ немецкой компании и впоследствии заплатила налоги на Кипре на полученные проценты. Итоговые выплаты, по расчетам «КСА Дойтаг Дриллинг», оказались даже меньше, чем могли быть, если бы заем был выдан напрямую, без перечисления дивидендов.

Суд встал на сторону офшорной компании в споре с налоговиками впервые за много лет российской практики, отмечают опрошенные изданием эксперты. По их словам, данный случай может стать судебным прецедентом.

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