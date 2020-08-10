Кипр согласился повысить налоги ради России

Кипр согласился повысить до 15 процентов налоги на проценты и дивиденды ради налогового соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Минфин.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны», — констатировал зампред российского правительства Алексей Оверчук.

«Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения», — объяснил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Соглашение должно вступить в силу с января следующего года.

Ранее в августе аналогичные шаги предприняли две другие европейские страны — Мальта и Люксембург. Четвертой страной, которой Россия предложила пересмотреть налоговое соглашение, стали Нидерланды.

В начале августа российская сторона сообщала о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Инициативу предложил президент Владимир Путин во время одного из своих обращений. Тогда он говорил, что применение к выплачиваемым за рубеж дивидендам и процентам по кредитам стандартных российских ставок (15 и 20 процентов соответственно) было бы более справедливым.