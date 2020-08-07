Страны Европы согласились изменить налоги ради России

Две европейские страны — Мальта и Люксембург — пошли навстречу России, согласившись изменить договор об избежании двойного налогообложения и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до максимальных 15 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

С Кипром, который ранее отказался пересматривать налоговые ставки, Россия продолжит переговоры, заявили в Минфине. Они пройдут 10 и 11 августа в Москве. Четвертой страной, которой Россия предложила пересмотреть налоговое соглашение, стали Нидерланды. О позиции королевства по данному вопросу в Минфине не сообщили.

Предложение обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на зарубежные счета, озвучил президент Владимир Путин во время одного из обращений к россиянам. Он предупредил, что, если другие государства откажутся корректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия выйдет из договоров в одностороннем порядке.