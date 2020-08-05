Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов, сообщил KPMG. Если Нидерланды не согласятся на предложение, Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке. Аналогичные письма получили Мальта и Люксембург.

Накануне сообщалось, что российская сторона начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, поскольку Москва и Никосия не смогли договориться.

Президент России Владимир Путин весной 2020 года во время одного из обращений к нации предложил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Глава государства тогда предупредил, что это потребует корректировки соглашений с другими государствами об избежании двойного налогообложения. Если эти страны не пойдут навстречу России, та выйдет из договоров в одностороннем порядке.