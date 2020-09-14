Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Российская семья в среднем тратит около 4,8 тысячи рублей в месяц на оплату услуг ЖКХ. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное изданием исследование.

Согласно полученным данным, больше всего на коммунальные услуги тратят в Камчатском крае: жители региона ежемесячно платят более девяти тысяч рублей. Лидерами по дороговизне жилищно-коммунальных услуг также являются Магаданская область (8760 рублей), Москва (7792 рублей) и Ненецкий автономный округ (7619 рублей). При этом меньше всего на ЖКХ тратят жители Курганской области и Республики Тыва (менее 2,6 тысячи рублей).

Эксперты также отмечают, что доля затрат на коммунальные услуги в потребительских расходах среднестатистической российской семьи составляет 9,6 процента.

Ранее сообщалось, что треть россиян в период пандемии коронавируса перестали платить за жилищно-коммунальные услуги. Как выяснили специалисты, в июне 2020-го число оплат коммунальных услуг снизилось на 31 процент по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле снижение составляло 12 процентов, в мае — 24 процента.