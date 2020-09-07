Российских коммунальщиков предложили сажать за плохое качество услуг ЖКХ

Российских коммунальщиков предложили сажать в тюрьму за плохое качество коммунальных услуг. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.

«Нужно жестко регулировать, бить по рукам, наказывать рублем, сажать в тюрьму, когда на наших жителях наживаются, необоснованно взыскивают, рассчитывают тарифы. Если вода горячая поступает не той температуры, в этом случае ресурсоснабжающая организация должна нести ответственность», — заявил депутат.

По его словам, в сфере ЖКХ работает огромное количество жулья. «Если это носит массовый характер и система так работает постоянно, здесь вплоть до того, что надо привлекать правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел, так как явные признаки мошенничества», — подчеркнул Нилов.

Ранее в России решили увеличить размер штрафов для коммунальщиков. Согласно новому законопроекту, в первый раз в случае нарушений организациям придется выплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Если ситуация повторится, то штраф может достигнуть 30 тысяч рублей.

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