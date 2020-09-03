Российский подросток заболел из-за коммунальщиков и стал инвалидом

Российский мальчик из города Кирова заболел хроническим бронхитом из-за появившейся в доме плесени и стал инвалидом по вине коммунальщиков, которые не заменили прогнившие теплосети. Об этом сообщает «PROGOROD43.RU».
В доме на улице Грибоедова стены начали гнить и покрылись плесенью. Из-за этого пострадала семья Антоновых, которая проживает на первом этаже. Родители и ребенок заболели бронхитом, но позже ситуация ухудшилась. У 14-летнего Ромы обнаружили серьезное заболевание легких, а позднее подростку поставили инвалидность. Из-за постоянного кашля он не мог лежать и с трудом дышал. Однако управляющая компания, которая обслуживает дом, не предприняла никаких действий и не устранила проблему. После обращения жителей в отношении УК завели уголовное дело.
Позже выяснилось, что проблемы с трубами появились в доме почти девять лет назад. Из-за того, что у постройки нет фундамента и подвала, во время отопительного сезона пар попадает сразу в квартиру на первом этаже. Это резко повышает уровень влажности. Ирина Антонова говорит, что иногда данный показатель мог достигать 80 процентов. В настоящее время местная прокуратура обязала УК починить все теплосети дома. Также будет проведена проверка, и если вину управляющей компании докажут, то ее привлекут к ответственности.
Ранее из-за коммунальной аварии пятиэтажный жилой дом в Омске покрылся грибами. В апреле 2020 года там рухнула часть крыши, но управляющая компания не стала ее чинить. В результате квартиры затопило, а на стенах образовалась плесень. Местные жители пытались добиться проведения ремонта, но работы так и не были начаты.