Власти Крыма поселили сироту в разрушенную квартиру

Городские власти Евпатории (Республика Крым) поселили сироту в непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщается на сайте регионального подразделения Следственного комитета.

Следователи утверждают, что чиновники подделали документы, предоставив ложные результаты экспертизы, по итогам которой 30-летнюю женщину поселили в непригодное для жизни жилье. Экспертиза проводилась в октябре 2019 года, а уже в феврале 2020-го состоящей на учете россиянке передали разрушенную квартиру.

По факту нарушений городской администрации возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие установит все причины и условия преступления и даст правовую оценку действиям местных властей. Также в СК заявили, что проверят и другие факты предоставления жилья сиротам.

Подобные манипуляции с жильем для сирот в Крыму не редкость. В марте 2020 года стало известно, что их заселили в квартиры с неработающими батареями, плесенью и обваливающимися потолками. После того как квартиры осмотрели специалисты Роспотребнадзора, СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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