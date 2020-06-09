Многоквартирный дом в российском городе продали по цене «однушки»

Недостроенный многоквартирный дом в Краснотурьинске (Свердловская область), предназначавшийся для детей-сирот, продали по цене квартиры — 1,3 миллиона рублей вместо 56 миллионов (кадастровая стоимость объекта). Об этом пишет «Вечерний Краснотурьинск».

В стоимость лота входили две секции: одна была готова на 78 процентов, вторая — на 28. Также прилагался земельный участок с правом аренды. Первые торги состоялись в 2018 году, но тогда здание продать не смогли, и цена постепенно начала снижаться. В итоге недострой на законных основаниях перешел к компании «Север Дор Строй». По подсчетам издания, стоимость одного квадратного метра оценили всего в 362 рубля. На данный момент в Краснотурьинске один «квадрат» на первичном рынке или на этапе строительства стоит 44,7 тысячи рублей.

Как рассказали в администрации города, фирма уже получила разрешение на строительство нежилого здания. В одной половине дома будет закрытый паркинг, судьба остальной секции пока что неизвестна.

Сами строители здания, которые и должны были построить жилье сиротам, — супружеская пара с подконтрольными им ООО «Стройреконструкция» и «Стройавтоматизация-НТ» — в настоящее время ожидают решения суда. Ущерб от их махинаций на госконтрактах с «Фондом жилищного строительства» области превысил миллион рублей.

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