Пожарные «спасли» москвича от шашлыков на балконе

Москвич решил пожарить шашлыки на балконе, однако его соседи приняли дым от костра за пожар и вызвали спасателей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе Новогиреево на Федеративном проспекте. Сотрудники МЧС приехали на вызов — с седьмого этажа многоэтажки были видны клубы серого дыма. Дверь в квартиру никто не открывал.

«Как оказалось, хозяин квартиры в нарушение правил безопасности готовил на балконе шашлыки. Он жарил мясо на мангале с разжиганием открытого огня», — сообщил источник.

Ранее житель Кузбасса пожарил шашлыки на даче и случайно спалил соседские дома. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что мужчина украл у знакомого мобильный телефон за девять тысяч рублей и хранил наркотики.

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