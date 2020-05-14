Российские чиновники устроили отдых с шашлыками и музыкой во время самоизоляции

Чиновники и депутаты Димитровграда Ульяновской области устроили отдых с шашлыками и музыкой во время режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса в России. Как сообщает «Комсомольская правда», в надзорных органах рассказали, что один из местных депутатов праздновал день рождения.

Отмечается, что праздник устроили еще в апреле, однако видео со встречи появилось только сейчас. По информации телеканала «Звезда» со ссылкой на начальника базы отдыха «Русич», событие состоялось перед первым мая.

Руководитель охраны базы отказался комментировать произошедшее и отметил, что в настоящее время она закрыта для посетителей. По данным изданий, спецкомиссия проводит проверку по факту появления в социальных сетях фотографий и видео с вечеринки.

Ранее в мае сообщалось, что вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко покинула пост из-за нарушения режима самоизоляции. Журналисты нашли видео с местными чиновниками, которые устроили шашлыки на базе отдыха рядом с Абрау-Дюрсо.

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