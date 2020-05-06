Жарившие шашлыки на площади в российском городе раскаялись и заплатят штраф

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил оштрафовать двух граждан, жаривших шашлыки на Сенной площади города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

К административной ответственности привлечены Далгат Раджи и Алексей Ушаков. Они 2 мая жарили шашлыки и снимали процесс на видео. Им вменили статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), однако суд переквалифицировал их правонарушение на статью 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Видео: t.me/Lshot

Нарушители должны выплатить по 25 тысяч рублей. В суде Раджи и Ушаков вину признали, раскаялись, принесли извинения, в том числе сотрудникам полиции за доставленные неудобства. Они также записали свои извинения на видео, его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

3 мая молодые люди разместили в социальной сети ролик, на котором видно, как они готовят шашлыки на Сенной площади.

В Санкт-Петербурге на данный момент действует административная ответственность за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием жителей города из-за распространения вируса. Нарушение закона жителями города карается штрафом в размере до четырех тысяч рублей.

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