Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, речь идет в том числе об автоматических штрафах. Деньги от них сначала поступят в городской бюджет, а потом «будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19», добавил градоначальник. «На медицину, никуда больше, только туда», — подчеркнул Собянин.

Ранее 2 мая он сообщил, что Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. По такому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Этого достигли благодаря созданию 45 амбулаторных центров, референс-центра лучевой диагностики и системы компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

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