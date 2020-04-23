Зараженный коронавирусом проехался в московском метро и получил штраф

Чертановский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей зараженного коронавирусом мужчину, который проехался в столичном метро. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Суд установил, что гражданин по фамилии Хушваков сознательно нарушил режим изоляции, зная о негативных последствиях своего поведения. Он вышел из дома и спустился в метро. Мужчину задержали в вестибюле станции метро «Нагорная». При нем было соглашение на лечение коронавирусной инфекции на дому и соблюдение режима самоизоляции.

Суд признал Хушвакова виновным в нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). Ему выписан штраф в размере 15 тысяч рублей.

Московскими судами вынесены штрафы на такие же суммы в отношении 37 граждан за аналогичные нарушения.

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