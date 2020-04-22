Российский губернатор пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, распространяющим в интернете фейки о коронавирусе и новости, которые «мажут грязью власть», фразой «государство знает ваши фамилии и адреса». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Томское время», опубликованном на YouTube.

«Новости отрицательные, которые мажут грязью власть, правоохранительные органы, про страну говорят... Не буду говорить, какой процент, но большая часть идет из-за рубежа. Мы даже знаем, из каких стран. (...) Но часть этих новостей идет от томичей», — предостерег российский губернатор.

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Он отметил, что цели у людей, распространяющих фейки о коронавирусе, разные. «Кто-то на этом деньги зарабатывает, и мы тоже об этом знаем. Кто-то просто из себя героя строит. Но, дорогие мои, если вы считаете, что вы под разными никами, как под маской медицинской, спрятались, — сегодня вы как девушка выходите, завтра как мальчик, — то вы ошибаетесь! Государство знает ваши фамилии и адреса», — сказал Жвачкин.

Жвачкин также заострил внимание на том, что сегодня «полувоенное время». В этой связи он отметил, что когда жители региона «перейдут рубеж», то власти вынуждены будут их остановить. Каким образом, губернатор не уточнил.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет.

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