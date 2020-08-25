Российский город оказался на грани коммунальной катастрофы

Российский город Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ) оказался на грани коммунальной катастрофы. Проблема с теплоснабжением произошла из-за отказа местных властей платить за услуги коммунальщикам. Те, в свою очередь, не перечислили деньги поставщикам, поэтому жилые дома в городе чуть не лишились горячего водоснабжения. Об этом сообщает URA.RU.

Поставкой воды в Лангепасе занимается компания «Промит». Она хотела ограничить водоснабжение домов за неуплату со стороны ООО «Концесском» — частного инвестора, который обеспечивает функционирование системы ЖКХ в городе. Однако местные власти имеют долг перед своим инвестором в размере восьми миллионов рублей. Таким образом, ООО «Концесском» также задолжало компании «Промит». В результате местные жители фактически оказались на грани отключения воды.

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Коммунальные службы должны были заплатить поставщикам более 1,5 миллиона рублей. Однако директор филиала «Концесском» Мечислав Бучинский рассказал, что в ситуацию вмешался вице-губернатор ХМАО Андрей Зобницев. После этого был принят ряд решений, в результате чего школы и детские сады авансом оплатили услуги за сентябрь.

«На данный момент авансовый платеж — это временное решение. До конца августа 2020 года администрация Лангепаса должна предоставить график платежей и уже начать постоянные выплаты», — заявил Бучинский.

В июле 2020 года жильцам элитного комплекса «Пресненский Вал, 21» в Москве отключили горячую воду за долги. Это произошло по вине управляющая компании «ПИК-Комфорт», которая задолжала более 770 миллионов рублей теплоснабжающей организации МОЭК.

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