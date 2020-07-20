Жильцам элитного дома в Москве отключили воду за долги

Жильцам элитного комплекса «Пресненский Вал, 21» в Москве отключили горячую воду, поскольку управляющая компания «ПИК-Комфорт» задолжала более 770 миллионов рублей теплоснабжающей организации МОЭК. Об этом сообщается на ее сайте.

Минимальная стоимость недвижимости в этом 19-этажном здании составляет, по данным портала ЦИАН, 20,7 миллиона рублей. Отсутствие платы за теплоснабжение и горячую воду не позволяет «МОЭК» делать ремонт и готовиться к грядущему отопительному сезону. То, что произошло с жилым комплексом, — крайняя мера воздействия, объясняют в организации.

«ПИК-Комфорт» является одним из главных неплательщиков по отношению к МОЭК. Задолженность компании выросла на 210 миллионов рублей с начала 2020 года. При этом в управлении «ПИК-Комфорт» находится более 460 многоквартирных домов в различных округах Москвы.

Ранее стало известно, что траты россиян на коммуналку в годовом отношении упали примерно на 13 процентов, а расходы на только одно теплоснабжение сократились на 33 процента. По подсчетам экспертов, тенденция к экономии на услугах ЖКХ сохранится, поскольку реальные доходы населения падают.

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