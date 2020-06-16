Москвич перекрыл дачникам воду и заставлял платить ему

Москвич перекрыл воду жителям коттеджного поселка Удачное в подмосковных Химках и заставлял каждого дачника платить ему около двух миллионов рублей. В противном случае злоумышленник обещал полностью отключить все коммуникации. Об этом говорится на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

В сентябре 2017 года в Удачном внезапно отключили воду. Тогда к дачникам вышел некий мужчина, заявивший, что является собственником всех коммуникаций поселка. «Хозяин» потребовал, чтобы с каждого объекта недвижимости ему единовременно выплатили 23 тысячи евро, а затем ежемесячно выплачивали еще 10 евро с человека. В случае невыполнения условий москвич угрожал полностью лишить поселок воды, газа и электричества.

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Жители Удачного обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что злоумышленник неофициально работал на стройке поселка и подделал договоры — по документам он якобы инвестировал личные деньги в строительство инженерных сетей. Потом с помощью фиктивных бумаг мужчина зарегистрировал на свое имя право собственности на объекты коммуникаций Удачного. Из-за этого администрация города Сходни понесла ущерб на сумму более 8,5 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 45 жильцов коттеджного поселка.

В настоящее время 59-летнему мужчине предъявлено обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере. Дело передано в суд. Для возмещения ущерба наложен арест на недвижимость злоумышленника на общую сумму девять миллионов рублей.

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