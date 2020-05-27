Жителей российских многоэтажек обяжут считаться с соседями

Госдума внесла на рассмотрение поправки в Жилищный кодекс. Согласно им жители многоэтажек обязаны обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан, проживающих по соседству. Притом собственник квартиры отвечает за всех, кто находится в его жилье. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Россияне обязаны соблюдать тишину в ночное время, которое устанавливается каждым регионом самостоятельно. Не считаются нарушением звуки «обычной жизнедеятельности» человека, например, плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при ходьбе, а также шум от спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

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Если житель многоэтажки задумал сделать ремонт, то теперь он должен считаться с окружающими. Для этого требуется повесить объявление с предупреждением на специальной доске в подъезде или на прилегающей к дому территории. В законопроекте сказано, что подобная мера нужна «в случае необходимости выполнения в жилых или в нежилых помещениях многоквартирного дома ремонтных и иных работ, а также проведения мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан».

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения», — говорится в документе.

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