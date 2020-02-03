Россиянам объяснили необходимость штрафов за шум ночью

Маленькие штрафы для соседей, шумящих ночью, не всегда способны на них повлиять, а увеличение этой суммы послужит сдерживающим фактором, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Ее слова передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По мнению чиновницы, в настоящее время у россиян, если сосед не дает спать ночью, отсутствует механизм защиты своих прав, а проводить специальную экспертизу дорого и долго. Можно вызвать полицию, чтобы призвать нарушителя к ответственности, однако это потребует составления протоколов и проведения соответствующих замеров, что делать ночью затруднительно.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум ночью в жилых домах. Документ собираются принять на федеральном уровне. Согласно нему, шуметь будет запрещено с 23:00 до 7:00. Штраф за нарушение для физических лиц составит от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей. При этом звуки «обычной жизнедеятельности человека» (шум шагов, воды, крик ребенка) не являются правонарушением.

Также к ответственности могут быть привлечены компании, расположенные в многоквартирных домах. Для таких фирм предусмотрена административная ответственность за систематичное нарушение тишины вплоть до приостановления их деятельности.

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