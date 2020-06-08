Россиянка похвасталась деньгами от продажи квартиры и была обворована

Россиянка из Параньгинского района (Республика Марий Эл) пошла к своей соседке, чтобы похвастаться удачной сделкой по продаже квартиры. Женщина отправилась в гости с сумкой, где лежали деньги от покупателя, но на следующий день их там уже не оказалось. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Вместе с деньгами (237 тысяч рублей) пропали золотые серьги и браслет, в связи с чем 43-летняя женщина обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что вором оказался сожитель пострадавшей — 39-летний мужчина, ранее судимый.

Злоумышленник только недавно вышел из тюрьмы. Он рассказал полицейским, что узнал о ценностях и сразу же решил похитить их. Деньги и украшения своей сожительницы он прятал в тайнике дома.

В результате вся сумма и серьги с браслетом были возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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