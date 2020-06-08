Названы самые привлекательные для квартирных воров российские города

Число тревожных выездов в квартиры россиян в апреле 2020-го сократилось в годовой динамике на 41 процент, а в загородные дома — на 40 процентов. Об этом говорится в материале компании «Delta — системы безопасности», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В мае выездов в связи с кражами и грабежами жилья стало еще меньше. Для квартир данный показатель составил минус 3 процента, а для коттеджей — минус 22 процента по отношению к апрелю. Всего за весну количество боевых тревог сократилось на 33 процента на объектах жилой и на 34 процента на объектах загородной недвижимости.

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Эксперты также назвали самые привлекательные для воров российские города. Ими оказались Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Самара и Нижний Новгород. В этих мегаполисах зафиксировано наибольшее число вызовов тревожных бригад. Самыми безопасными городами стали Калуга, Уфа, Набережные Челны, Новокузнецк и Тамбов.

«Помимо уменьшения грабежей в квартирах и домах, мы также видим рост тревожных вызовов на объекты торгового бизнеса и видим всплеск спроса (на охранные системы — прим. «Ленты.ру») в частном секторе. Первое обусловлено тем, что профессиональные воры с целью поймать рыбу покрупнее переключились на склады и магазины вместо квартир и домов, где добросовестные граждане проводят самоизоляцию. Рост спроса же скорее обусловлен сарафанным радио, так как наши граждане обычно задумываются о безопасности лишь тогда, когда с проблемами столкнулся кто-то из близкого круга общения», — объяснили в компании.

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