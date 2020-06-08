Дом
 
Последние новости
Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков
Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Россиянин потребовал ограничить бывшую жену в родительских правах из-за сына-гея
Пашинян вылечился от коронавируса
Российские полицейские устроили застолье в кафе несмотря на карантин
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Крокодил-людоед из Африки обосновался в Испании и запугал местных жителей
Бывшая жена Джигарханяна назвала причину его инсульта
Новости партнеров

Названы самые привлекательные для квартирных воров российские города

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michael B. Thomas / Getty Images

Число тревожных выездов в квартиры россиян в апреле 2020-го сократилось в годовой динамике на 41 процент, а в загородные дома — на 40 процентов. Об этом говорится в материале компании «Delta — системы безопасности», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В мае выездов в связи с кражами и грабежами жилья стало еще меньше. Для квартир данный показатель составил минус 3 процента, а для коттеджей — минус 22 процента по отношению к апрелю. Всего за весну количество боевых тревог сократилось на 33 процента на объектах жилой и на 34 процента на объектах загородной недвижимости.

Эксперты также назвали самые привлекательные для воров российские города. Ими оказались Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Самара и Нижний Новгород. В этих мегаполисах зафиксировано наибольшее число вызовов тревожных бригад. Самыми безопасными городами стали Калуга, Уфа, Набережные Челны, Новокузнецк и Тамбов.

«Помимо уменьшения грабежей в квартирах и домах, мы также видим рост тревожных вызовов на объекты торгового бизнеса и видим всплеск спроса (на охранные системы — прим. «Ленты.ру») в частном секторе. Первое обусловлено тем, что профессиональные воры с целью поймать рыбу покрупнее переключились на склады и магазины вместо квартир и домов, где добросовестные граждане проводят самоизоляцию. Рост спроса же скорее обусловлен сарафанным радио, так как наши граждане обычно задумываются о безопасности лишь тогда, когда с проблемами столкнулся кто-то из близкого круга общения», — объяснили в компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Супруги похвастались продажей квартиры и привлекли вора
Россияне испугались за свои дачи
Лолита рассказала о ворующей домработнице и чужих наркотиках в доме
В российском городе вор забыл отключить GPS и попался
Другие материалы рубрики
Дом00:04 7 июня

«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
12:57Сегодня

Названа страна с самой дорогой в мире недвижимостью

11:50Сегодня

Российский телеведущий пожаловался на атаковавших его дом жаб

10:36Сегодня

Самую дешевую съемную комнату Москвы оценили в десять тысяч рублей

Дом00:0227 мая

Уж лучше вы к нам

Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
07:30Сегодня

Спрогнозирован обвал рынка жилья на популярном среди россиян курорте

13:09 6 июня

На квартиру министра Южной Осетии напали

10:55 6 июня

Любовное гнездо принца Чарльза и двух его жен выставили на продажу в Англии

Дом00:0120 мая

Не все включено

Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
22:37 5 июня

На популярном среди россиян курорте наметилась распродажа жилья

20:31 5 июня

В России нашли радиоактивное село-призрак

18:59 5 июня

В Москве захотели установить памятник Грете Тунберг

Россия
Виктор«Никому я не обязан, никаким начальникам»
Коронавирус вынудил россиян покинуть города. Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться
«Многим приходится тяжко»
Как российский подросток с ВИЧ помогал россиянам спастись от коронавируса
Станислав Усков и Владимир Дубцов«Почему я ношу темные очки? Потому что я крутой»
Как слепые россияне меняют свою жизнь в эпоху YouTube и соцсетей
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Что нужно знать россиянам?
Все материалы
Мир
Британские спецслужбы завербовали сирийских террористов ради информации о России
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
В Германии предложили создать аналог НАТО для здравоохранения
Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца
И вспыхнет пламя
После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Главную экономику Европы настигли беспрецедентные проблемы
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Москву признали самым «антикризисным» мегаполисом в мире
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Курс рубля взлетел до максимума
Место встречи добрых дел
«Сбербанк Вместе» запустил социальный проект к Дню защиты детей
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
Все материалы
Силовые структуры
Открывший стрельбу по прохожим в Москве умер
Стали известны подробности о личности стрелка по прохожим в Москве
Век воли не видать
От каторги до ГУЛАГа: жизнь обитателей российских тюрем и лагерей на архивных фотографиях
В Красноярске провели спецоперацию по задержанию троих напавших на инкассаторов
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Стрелявшего из окна дома по прохожим жителя Москвы ранили при задержании
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»
Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто происхождение загадочного кратера в Сибири
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя
Все материалы
Спорт
Опубликованы фото роскошной виллы Роналду
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Российский футбол собрались вернуть на бесплатное телевидение
Все материалы
Культура
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске
Сергей Шнуров«И стало ясно, кто дурак»
Как политики и знаменитости оскорбляют Шнурова в стихах
Названы самые популярные песни про карантин
Гори, гори ясно
Расизм, копы, беспредел: 10 фильмов, которые объясняют протесты в США
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое
Дали мяч
Как сериал про Майкла Джордана стал самым популярным документальным кино в истории?
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов коронавируса
«Полиции заниматься этим неинтересно»
Коронавирус помогает мошенникам грабить россиян на карантине. Как не стать жертвой преступников?
Медик развеял популярный миф о жевательной резинке
«Нужно его к Малахову привести и на всю страну показать»
Российские дети устраивают травлю в сети и сами становятся ее жертвами. Как с этим бороться?
В сети запустили высмеивающий убитого полицейским чернокожего флешмоб
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
«Я была похоронена заживо»
Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
Объяснена польза пандемии коронавируса для туристов
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Агрессивного вымирающего хищника приняли за ночного грабителя алкомаркета
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Женщина нашла тайных жен и 13 детей мужа-многоженца и прибавила 32 килограмма
Муж попытался спасти жену от тюрьмы и угодил за решетку вместе с ней
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
«Вечно молодая» 62-летняя модель раскрыла секреты своей привлекательности
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Все материалы
Пропускной режим в Москве отменят 9 июня
Беспилотники Яндекс: что нового?
Сотрудничество с Hyundai и новое поколение яндексовского автопилота
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям Renault Clio
Хотроды за двести: американцы на льду Байкала
Самые интересные автомобили фестиваля скорости «Байкальская миля 2020»
Производитель Mercedes G-Class будет выпускать внедорожник в духе Defender
Царь-вездеход «Север»: сделано в России
Видео: огромный российский вездеход с японским сердцем за 4,6 млн рублей
В России отзывают Toyota Alphard из-за английских слов
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
​Пластиковые отходы получат особый международный статус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Российские власти приготовились обсуждать предложения по поддержке легпрома
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Росавиация приготовилась рассматривать заявки аэропортов на получение субсидий
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский бизнес получил кредиты по новой программе на 54 миллиарда рублей
Все материалы