В российском городе вор забыл отключить GPS и попался

В российском городе Мегионе квартирного вора поймали благодаря GPS — злоумышленник забыл отключить геолокацию на своем телефоне и попался. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

После продажи автомобиля 29-летний мегионец решил отпраздновать сделку. Он отмечал событие в квартире своего давнего друга и остался там ночевать. Утром, когда мужчина вернулся к себе домой, он обнаружил, что вещи разбросаны, а 114 тысяч рублей, полученные от покупателя машины, пропали. При этом входная дверь была заперта на ключ. Пострадавший заподозрил в краже прежнего квартиросъемщика.

Однако вором оказался друг потерпевшего, в квартире которого отмечали сделку, — 26-летний гражданин Узбекистана. Он специально пригласил потерпевшего к себе, щедро его угощал, а затем настоял на ночевке. Когда друг уснул, злоумышленник вытащил из его куртки ключ, обворовал квартиру приятеля и вернулся обратно, думая, что обеспечил себе алиби.

Вычислить преступника смогли по сигналу GPS — система навигации на телефоне была включена, и ночные похождения вора стали известны полицейским. Мужчину задержали, он дал признательные показания и сказал, что уже успел потратить 21 тысячу рублей на букмекерские ставки. Оставшиеся 93 тысячи рублей вернули потерпевшему. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно о жителе Петрозаводска, который познакомился в баре с мужчиной, пригласил его домой, обворовал, а потом сбежал из своей же квартиры. Россиянин украл 11 тысяч рублей и потратил их на развлечения с другими людьми.

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