Россиянин обворовал своего гостя и сбежал из дома

Житель Петрозаводска познакомился в баре с мужчиной, пригласил его к себе в квартиру и обворовал, а после сбежал из дома. Об этом сообщает информационное агентство «Республика Карелия».

Со слов потерпевшего, он встретил своего «нового друга» в одном из баров города и пошел к нему домой. Мужчины и там продолжили выпивать, после чего гость уснул в чужой квартире. Тем временем хозяин решил проверить его карманы. В куртке он обнаружил 11 тысяч рублей и украл их. Когда мужчина проснулся и обнаружил пропажу, то попытался догнать вора, однако погоня ни к чему не привела.

Пострадавший вернулся в квартиру афериста и вызвал полицию. Той ночью мошенник так и не вернулся домой. Позднее оперативники его разыскали. Оказалось, что это 37-летний ранее судимый житель Петрозаводска, который уже успел потратить похищенное на развлечения с другими людьми. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре влез в чужую квартиру, где его застала хозяйка. 36-летний рабочий оптовой базы, ранее судимый за кражи и грабежи, неоднократно проникал через балкон в одну из комнат коммунальной квартиры. При этом из жилья ничего не пропадало. Мужчина очаровал хозяйку дома, которая попросила полицейских не привлекать его к ответственности. Позднее она вступила с ним в отношения.

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