Продавцы обвинили «прячущегося в потолке вора» в краже ликера на тысячи долларов

Полиция американского города Оберн, штат Алабама, разыскивает неизвестного рецидивиста, который якобы прятался в потолочных перекрытиях и несколько раз обокрал продуктовый магазин. Об этом сообщает издание KXLY.

Установленные в магазине камеры наблюдения пять раз фиксировали вора с конца декабря 2019 года. Сотрудники магазина сообщили в полицию, что каждый раз видели или слышали прячущегося подозреваемого в перекрытиях над потолком. В первый раз продавцы не досчитались сигарет и ликера на несколько тысяч долларов (одна тысяча долларов — 65,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») и обвинили в краже неизвестного.

Сотрудники правоохранительных органов многократно обыскивали перекрытия, но никого не нашли. Полицейские обратились к общественности с просьбой сообщить информацию о подозреваемом.

Ранее сообщалось, что в английском городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, подозреваемый в домашнем насилии прятался на чердаке от полицейских, пока сотрудники правоохранительных органов опрашивали участников вечеринки. В этот момент часть потолка обрушилась, и из появившегося отверстия выглянул человек, которому пришлось спуститься и сдаться властям.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!