В США грабитель проник в магазин через потолок и не смог выбраться обратно

Видео: NOPD News / YouTube

В Новом Орлеане (американский штат Луизиана) грабитель пробрался в магазин одежды через дыру в потолке, но не смог выбраться тем же путем. Инцидент произошел 17 апреля. Ролик с камер видеонаблюдения опубликовали на YouTube-канале местного отделения полиции NOPD News 23 апреля. За три дня клип просмотрели более 10 тысяч раз.

На кадрах видно, как он безуспешно пытается забраться к потолку, а после неудач крушит предметы на своем пути.

Как отмечается в подписи к видео, грабитель активировал сигнализацию, установленную в магазине. Ему пришлось сбежать из универмага через запасной выход.