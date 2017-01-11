Упитанный владикавказский грабитель застрял в окошке аптечной кассы

Видео: chp_vladikavkaz / Instagram

Во Владикавказе мужчина, пытавшийся совершить вооруженное ограбление аптеки, застрял в окошке кассы. Видеозапись инцидента, сделанная камерой наблюдения, была опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП Владикавказ».

«Комсомольская правда Ставрополь» сообщает, что мужчина угрожал девушке-провизору предметом, похожим на пистолет. После того как она в испуге убежала в подсобное помещение, он запрыгнул на стойку и потянулся к ящику с деньгами, но застрял. Через какое-то время он все же сумел выбраться, схватил телефон сотрудницы аптеки и часть выручки и убежал. По факту преступления возбудили уголовное дело.