Хитрый преступник провалился через потолок во время обыска

mirror.co.uk

В английском городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, мужчина прятался на чердаке от полицейских и провалился через потолок. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mirror.

Автор ролика 24-летний Мэтти Уолш (Matty Walsh) рассказал, что отдыхал на вечеринке с друзьями и услышал, как в дверь кто-то звонит. На пороге стояли полицейские, и в этот момент один из гостей скрылся. Правоохранители сообщили, что разыскивают мужчину, которого подозревают в домашнем насилии.

На кадрах видно, как полицейские опрашивают людей, и в этот момент часть штукатурки на потолке рушится и падает на окружающих. Из отверстия выглядывает человек. Ему приходится спуститься вниз и сдаться полицейским.

Уолш отметил, что никогда не видел этого мужчину ранее. Подозреваемого арестовали.

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