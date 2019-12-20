Мужчина поймал лучшего друга на воровстве при помощи камеры в спальне

Житель английского города Ларкфилд, графство Кент, установил у себя в спальне камеру, чтобы понять, кто ворует у него деньги, и увидел на записи своего лучшего друга. Об этом сообщает издание Daily Star.

Майкл Уильямс (Michael Williams) дружил с Билли Смитом (Billy Smith) 25 лет. Они вместе ходили в школу и остались друзьями, когда повзрослели, — вместе работали и играли в футбол. Смит был крестным отцом двух детей Уильямса, его фотографии висели у друга дома рядом со снимками членов семьи.

В какой-то момент Уильямс заметил, что у него стали пропадать деньги, которые он откладывал на поездку с женой и детьми в Диснейленд и хранил в шкафу в спальне. Сначала пропала тысяча фунтов (81,1 тысячи рублей), спустя две недели — еще 700 фунтов (56,8 тысячи рублей). Всего из спальни Уильямса исчезло почти четыре тысячи фунтов (324,7 тысячи рублей).

Чтобы поймать вора, Уильямс установил в спальне камеру. На записи он увидел Смита. Оказалось, что его друг имел пристрастие к кокаину и воровал наличность, чтобы выплатить долги.

Суд приговорил Смита к году тюремного заключения, двум годам условного заключения, 180 часам неоплачиваемых работ и обязательной реабилитации, чтобы избавить его от зависимости. Ему также придется выплатить Уильямсу 3,9 тысячи фунтов (323,4 тысячи рублей) по 100 фунтов (8,1 тысячи рублей) в неделю.

Уильямс сказал, что вряд ли когда-либо сможет простить своего бывшего лучшего друга. Он подчеркнул, что Смит обокрал не только его, но и детей, которые обожали его.

Ранее сообщалось, что в Бразилии арестовали безработного мужчину, похитившего 130 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей), которые должны были пойти на лечение его тяжелобольного сына. Украденные деньги он потратил на проституток, наркотики и роскошный отдых.

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