Британцы согласились предать друзей за сто тысяч фунтов

В Великобритании провели социологический опрос, призванный выявить отношение жителей страны к дружбе. Его результатами поделилось издание The Mirror.

Исследование, проведенное по заказу лотереи Foxy Bingo, показало, что в среднем британцы готовы полностью отказаться от общения с лучшим другом за 131 тысячу фунтов стерлингов (около 11 миллионов рублей). В опросе приняли участие две тысячи человек: мужчины и женщины из разных регионов Великобритании.

Женщины оказались готовы предать лучшего друга за 106 тысяч фунтов (8,9 миллиона рублей), мужчины же хотели бы получить больше — 180 тысяч фунтов (15,1 миллиона рублей). При этом 40 процентов опрошенных признались, что без сомнений предпочли бы деньги дружбе.

Наименее верными друзьями оказались жители Ливерпуля. Они потребовали в среднем 62 тысячи фунтов стерлингов за предательство (5,2 миллиона рублей). Самыми преданными оказались шотландцы из Глазго. Они оценили дружбу в 200 тысяч фунтов (16,8 миллиона рублей).

Помимо вопросов о деньгах, исследователи выяснили, насколько жестокими могут быть друзья. 15 процентов опрошенных признались, что говорили гадости за спиной друзей, а 10 процентов отметили, что у них есть чат в WhatsApp, в который не входит несколько человек из их компании.

Семь из ста опрошенных добавили, что флиртовали с девушкой или парнем друга, а 6 процентов даже целовались с ними.

При этом 84 процента британцев выразили готовность соврать ради друга, а 21 из 100 человек подтвердил, что останется с ним, что бы он ни натворил.

Согласно опросу о друзьях, проведенному в 2013 году среди тысячи россиян, чаще всего они находят друзей на работе. Россияне считают, что друзей не должно быть много, и склонны думать, что отсутствие общих интересов может мешать выстраиванию крепких отношений.

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