В Германии подросток раздал сверстникам 10 тысяч евро ради дружбы

В немецком городе Бад-Тёльц 13-летний мальчик раздал свои сверстникам более 10 тысяч евро (около 11 тысяч долларов), чтобы завоевать их расположение и завести друзей. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает The Local.

Мальчик, имя которого не сообщается, раздал знакомым, большинство из которых состояли в местной школьной футбольной команде, от 100 евро (около 113 долларов) до 2,4 тысяч евро (около 2,7 тысяч долларов). О том, что подросток отдает деньги сообщили в департамент полиции города.

Немец рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что с помощью денег хотел заслужить расположение других школьников. Отмечается, что он втайне взял средства у своих родителей. Некоторые подростки вернули деньги в полицию, однако более шести тысяч евро все еще считают пропавшими.

В апреле стало известно, что китаянка похитила у работодателя более двух миллионов юаней (290 тысяч долларов), чтобы похвастаться перед подписчиками в соцсетях.

